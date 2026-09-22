Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da dev operasyon: Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu vurgunu! 160 gözaltı
Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:33

İstanbul’da dev operasyon: Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu vurgunu! 160 gözaltı

Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi. İşte detaylar...

DHA Yaşam
İstanbul’da dev operasyon: Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de uyuşturucu vurgunu! 160 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de bulunan 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 sentetik ecza hapı, 18 ecstasy hapı, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 mililitre GHB, peçeteye emdirilmiş 1 adet butinaca, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ #SARIYER #BEŞİKTAŞ

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