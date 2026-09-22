İstanbul’da dev operasyon: Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de uyuşturucu vurgunu! 160 gözaltı

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de bulunan 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 sentetik ecza hapı, 18 ecstasy hapı, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 mililitre GHB, peçeteye emdirilmiş 1 adet butinaca, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.