İstanbul’da dev operasyon: Yeni nesil suç örgütüne darbe!

6 EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENDİ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden yaşları küçük olduğu belirlenen İ.A.(16) ile E.E.Y(17) Çocuk şube müdürlüğüne gönderildi. Diğer şüpheliler S.G.(18), M.Ö.(19) ve A.Ş.(21) işledikleri suçlarla ilgili sorguya alındı. Şu ana kadar şüphelilerin 6 eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör