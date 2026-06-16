İstanbul’da dev operasyon: Yeni nesil suç örgütüne darbe!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
5 GÖZALTI
Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde meydana gelen haraç almak için iş yeri kurşunlanması olaylarını gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca çok sayıda mermi, 1 adet muşta ele geçirildi.
6 EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENDİ
Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden yaşları küçük olduğu belirlenen İ.A.(16) ile E.E.Y(17) Çocuk şube müdürlüğüne gönderildi. Diğer şüpheliler S.G.(18), M.Ö.(19) ve A.Ş.(21) işledikleri suçlarla ilgili sorguya alındı. Şu ana kadar şüphelilerin 6 eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.