Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da dev operasyon: Yeni nesil suç örgütüne darbe!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:38 Son Güncelleme: 16.06.2026 11:39

İstanbul'da dev operasyon: Yeni nesil suç örgütüne darbe!

İstanbul’da haraç almak için iş yerlerini kurşunladıkları iddia edilen Yeni Nesil suç örgütü üyesi 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 6 eylem yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
İstanbul’da dev operasyon: Yeni nesil suç örgütüne darbe!
  • ABONE OL

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

5 GÖZALTI

Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde meydana gelen haraç almak için iş yeri kurşunlanması olaylarını gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca çok sayıda mermi, 1 adet muşta ele geçirildi.

6 EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENDİ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden yaşları küçük olduğu belirlenen İ.A.(16) ile E.E.Y(17) Çocuk şube müdürlüğüne gönderildi. Diğer şüpheliler S.G.(18), M.Ö.(19) ve A.Ş.(21) işledikleri suçlarla ilgili sorguya alındı. Şu ana kadar şüphelilerin 6 eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da dev operasyon: Yeni nesil suç örgütüne darbe!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA