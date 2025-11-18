İstanbul’da dev uyuşturucu baskınında ele geçirilenler sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri İstanbul ve Kocaeli'de 10 gün boyunca sürdürdüğü takipte, uluslararası ağlara yönelik altı ayrı baskın yapıldı. Yaklaşık bir ton uyuşturucu ile bir buçuk milyon hap ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan'daki yerleşkesinde sergilenen uyuşturucu maddeler, ekiplerin on günlük takip boyunca ulaştığı dev operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

6 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün İstihbarat Şube ile koordineli yürüttüğü çalışmalarda, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan ağların izine düşüldü. Takipler 3 Kasım sabahı başladı ve 12 Kasım'a kadar devam etti. Bu süreçte Kocaeli Gebze ile İstanbul Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde eş zamanlı 6 ayrı operasyon düzenlendi. Baskın noktalarında yapılan aramalarda yüzlerce kiloya ulaşan farklı türlerde uyuşturucu madde bulundu.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Metamfetaminden skunka, eroin ve kokain çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede toplam 966 kilogram 945 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bunun yanında bir milyon 446 bin adet extacy hap ile 72 kilo 200 gram katkı maddesi de el konuldu. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10'u ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VATAN'DA SERGİLENDİ

Emniyet, ele geçirilen maddeleri Vatan'daki yerleşkede sergiledi. Sergiye Narkotik yeleğiyle katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı vererek operasyonlarda ele geçirilen maddeleri inceledi. Selami Yıldız, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu.

"NET OLARAK ZEHİR TACİRLERİNİN PEŞİNDE GENÇLİĞİMİZ YANINDAYIZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada "Zehir tacirleriyle mücadelemiz yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayıp ulusal ve uluslararası boyutta devam etmektedir. Gençliğimizin yanında, geleceğimizi kurtarmak adına narkotik suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul'da cadde cadde, sokak sokak uyuşturucu ile mücadelemizi tüm ekiplerle vermekteyiz. Kısaca ve net olarak zehir tacirlerinin peşinde gençliğimiz yanındayız" ifadelerini kullandı.