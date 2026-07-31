İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 2.1 milyar liralık sevkiyat Ambarlı Limanı’nda çökertildi

Hindistan'dan yola çıkan ve Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı 'HONG LI YUAN YANG' isimli gemi, güvenlik güçlerinin radarına takıldı. Gemideki bir konteynerin yüklendiği TIR'ı takibe alan jandarma ve gümrük muhafaza ekipleri, kusursuz bir planlama ile süreci adım adım izledi.

3 TONLUK REKOR YÜKLEME VE 2.1 MİLYARLIK SEVKİYAT

Soruşturma bünyesinde düzenlenen başarılı bir "kontrollü teslimat" faaliyeti ve teknik takip neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. TIR'da yapılan aramalarda, yeşil reçeteli ilaçların yapımında etken madde olarak kullanılan ve uyuşturucu niteliği taşıyan piyasa değeri 2.1 milyar liralık tam 3 ton pregabalin maddesi ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Piyasa değeri adeta dudak uçuklatan uyuşturucu maddeye ve sevkiyatta kullanılan TIR'a el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık, zehir tacirlerine yönelik soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.