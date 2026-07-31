Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 2.1 milyar liralık sevkiyat Ambarlı Limanı'nda çökertildi
Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:04

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 2.1 milyar liralık sevkiyat Ambarlı Limanı'nda çökertildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nefes kesen operasyonla uyuşturucu tacirlerine ağır bir darbe indirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul İl Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği dev operasyonda, piyasa değeri 2.1 milyar lira olan devasa miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 2.1 milyar liralık sevkiyat Ambarlı Limanı’nda çökertildi
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Hindistan'dan yola çıkan ve Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı 'HONG LI YUAN YANG' isimli gemi, güvenlik güçlerinin radarına takıldı. Gemideki bir konteynerin yüklendiği TIR'ı takibe alan jandarma ve gümrük muhafaza ekipleri, kusursuz bir planlama ile süreci adım adım izledi.

3 TONLUK REKOR YÜKLEME VE 2.1 MİLYARLIK SEVKİYAT

Soruşturma bünyesinde düzenlenen başarılı bir "kontrollü teslimat" faaliyeti ve teknik takip neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. TIR'da yapılan aramalarda, yeşil reçeteli ilaçların yapımında etken madde olarak kullanılan ve uyuşturucu niteliği taşıyan piyasa değeri 2.1 milyar liralık tam 3 ton pregabalin maddesi ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Piyasa değeri adeta dudak uçuklatan uyuşturucu maddeye ve sevkiyatta kullanılan TIR'a el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık, zehir tacirlerine yönelik soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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#İSTANBUL #BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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