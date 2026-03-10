Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da dev vurgun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk soygun kamerada! Uzun namlulu silahlarla...
Giriş Tarihi: 10.03.2026 15:23 Son Güncelleme: 10.03.2026 15:31

İstanbul'da dev vurgun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk soygun kamerada! Uzun namlulu silahlarla...

Kuyumcukent'e 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Olay, dün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesin'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı.

SOYGUN ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra bir şüpheli gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.




* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz