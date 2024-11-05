İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C terör örgütünün açık alan yapılanması olan TAYAD içerisinde faaliyet yürüten şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde İstanbul'da eş zamanlı 9 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

BROŞÜR VE PANKARTLAR

Operasyonda, soruşturmada yer almayan ancak adreslerden birinde bulunan DEV-GENÇ içinde aktif faaliyette olduğu öne sürülen bir kişide gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Söz konusu adreslerde çok sayıda DEV-GENÇ ibareli broşür, pankart ve dijital materyal ele geçirildi.