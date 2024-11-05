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Giriş Tarihi: 5.11.2024 09:21 Son Güncelleme: 5.11.2024 09:51

İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’da DHKP/C terör örgütünün yapılanması TAYAD içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C terör örgütünün açık alan yapılanması olan TAYAD içerisinde faaliyet yürüten şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde İstanbul'da eş zamanlı 9 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

BROŞÜR VE PANKARTLAR

Operasyonda, soruşturmada yer almayan ancak adreslerden birinde bulunan DEV-GENÇ içinde aktif faaliyette olduğu öne sürülen bir kişide gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Söz konusu adreslerde çok sayıda DEV-GENÇ ibareli broşür, pankart ve dijital materyal ele geçirildi.

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İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 5 gözaltı
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