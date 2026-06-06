İstanbul’da Dijital Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılması beklenen zirvenin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul Aile Vakfı işbirliğinde düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazen ekranlara bakarken hayatın kendisini kaçırabiliyoruz. Bir çocuğun gülüşünü, sevdiklerimizin sesini, güzel bir sohbeti, belki de unutulmayacak bir anıyı. Oysa hayat, tam da yanı başımızda akıp gidiyor. Dijital çağda çocuklarımızı, ailelerimizi ve insani bağlarımızı korumak için saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle Bakanlığımızın himayelerinde RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı işbirliğinde düzenlenen Dijital Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nde bir araya geliyoruz. Belki de bugün yapabileceğimiz en iyi şey, telefonu bir süreliğine bırakıp gerçek hayata yeniden dokunmaktır."

"EKRAN SÜRESİ SADECE BİR SAYI MI?"

RTÜK'ün sosyal medya hesabından da zirveye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Ekran süresi sadece bir sayı mı, yoksa gençlerimizi sessizce içine çeken bir dijital anaforun işareti mi? Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğinde düzenlenen Dijital Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi, 12-13 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dijital çağın birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerinin ele alınacağı zirvede; ekran bağımlılığı, dikkat ekonomisi, yapay zekâ, dijital mahremiyet ve medya gibi güncel başlıklar uzman isimlerin katılımıyla değerlendirilecek."

Zirveye katılım başvurlarının dijitalanafor.com adresi üzerinden yapılabileceği kaydedildi.