İstanbul’da doğalgaz bomba gibi patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" ve "taksirle öldürme" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

"DEPREM GİBİYDİ"

Bina sakinlerinden Mustafa Baş, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, "Deprem gibiydi. Binanın hali hiç hoş değil, eşyalar dağılmış vaziyette. Sanki giriş katı yok gibi ama kolon ve perdelerde de bir şey gözükmüyor." diye konuştu. Bloklarda toplamda 84 daire olduğunu anlatan Baş, "Bomba patlamış veya 99'daki depremde o yıkılma anındaki sesler gibiydi." dedi. Köpeğiyle binayı tahliye eden Kadir Kalemci ise büyük bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Biz merdivenlerden indik, asansörler patlamıştı çünkü onlar da kullanılmıyordu. Her yer darmadumandı, bir de çok duman vardı. İki kişiydik, bir de köpek vardı. Kapılar da çok kötüydü, açamadım ilk etapta. Su saatlerinin olduğu yerler patlamıştı." şeklinde konuştu.

BİR GÜN ÖNCE AİLESİ TERK ETMİŞ

Apartman sakinleri apartman görevlisinin doğalgaz açarak intihar ettiği iddiasında bulundu. Patlamanın yaşandığı apartmanda oturan Gülizar Doğan, "Gece boyu herkes whatsapp grubunda konuştu. Birileri doğalgaz kokusu geliyor yazıyor ancak hiç kimse bir şey yapmıyor. Konuşmalar saat 04.00'e kadar sürdü. Saat 07.35'te de felaketi yaşadık." Dedi. Ayrıca bir süredir Girgin'in değişik halleri olduğunu belirten apartman sakini, "Aile içi bir tartışma yaşamışlar ve bir gün önce eşi ve çocukları evi terk etmiş. Adam da ölü bulunuyor. İntihar olabilir. Kapıcımızdı ama olaydan önce çöpler dahi toplanmamıştı." şeklinde konuştu.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Patlama sonrası binadaki vatandaşların eşyalarını almaları için izin verildiği ve bazı vatandaşların ise evcil hayvanlarını da binadan çıkardığı görüldü. Öte yandan, hasar alan apartmanda Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmaları tamamlandı ve patlama sonrası apartman önünde park halindeki zarar gören araçlar çekici yardımıyla çekildi. Apartman görevlisi Nuri Girgin'in cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nuri Girgin'in cenazesi ailesine teslim edildi.