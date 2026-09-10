İstanbul’da eğitim-öğretim yılında 83 yeni okul: İkili eğitim oranı düştü!

83 YENİ OKUL AÇILIYOR

Eğitim altyapısını güçlendirmek ve tüm okullarda tekli eğitime geçmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, yatırımların ikili eğitim oranına da yansıdığı ifade edildi. İstanbul'da 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranının, yapılan yeni okul ve derslik yatırımlarıyla yüzde 18'e gerilediği kaydedildi. Yeni açılan 83 okul ve 2 bin 210 dersliğin türlerine göre dağılımı ise; Anaokulu: 8 okul, 74 derslik, İlkokul: 23 okul, 670 derslik, Ortaokul: 29 okul, 814 derslik, Lise: 16 okul, 532 derslik, Özel Eğitim Okulu: 6 okul, 112 derslik, Halk Eğitim Merkezi: 1 bina, 8 derslik olarak belirtildi.