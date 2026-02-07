İstanbul’da Erden Timur’un sahibi olduğu binaya 7 kurşun sıkmışlardı! O saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi tutuklandı

POLİSİN DİKKATİ SİLAHLARI YAKALATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıda kullanılan sahte plakalı aracın Sultangazi'de park halinde olduğunu tespit etti. Araç çevresinde önlem alan polis, uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine otomobilde arama yaptı. Araçta suç unsuruna rastlanmazken, hemen arkasında park halinde bulunan lüks bir otomobilin plakasının da sahte olduğu belirlendi. Bu araçta yapılan aramada kalaşnikof otomatik silah, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, kelepçe ve 5 litrelik benzin bidonu ele geçirildi.