İstanbul’da Erden Timur’un sahibi olduğu binaya 7 kurşun sıkmışlardı! O saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 7.02.2026 11:41 Son Güncelleme: 7.02.2026 11:56

İstanbul’da şike soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur’un sahibi olduğu APA NEF’in Levent’teki binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin binayı daha önce internetten araştırdıkları tespit edilirken operasyonda kalaşnikof otomatik silah, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul Şişli Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak'ta bulunan APA NEF binasına, 01.45 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar binaya ateş açtıktan sonra sahte plakalı beyaz renkli bir otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede binaya 7 merminin isabet ettiği belirlendi.

POLİSİN DİKKATİ SİLAHLARI YAKALATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıda kullanılan sahte plakalı aracın Sultangazi'de park halinde olduğunu tespit etti. Araç çevresinde önlem alan polis, uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine otomobilde arama yaptı. Araçta suç unsuruna rastlanmazken, hemen arkasında park halinde bulunan lüks bir otomobilin plakasının da sahte olduğu belirlendi. Bu araçta yapılan aramada kalaşnikof otomatik silah, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, kelepçe ve 5 litrelik benzin bidonu ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ OTELE YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırıyla bağlantılı 5 şüphelinin Şişli'de bir otelde kaldığını tespit etti. Otele düzenlenen operasyonda M.K. (30), H.A. (33), M.B. (30), M.Ş.E. (27) ve B.Ş. (24) gözaltına alındı.

BİNAYI ÖNCEDEN İNTERNETTEN ARAŞTIRMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler suçlamaları reddederken, cep telefonlarında yapılan incelemede kurşunlanan bina hakkında internet üzerinden aramalar yaptıkları tespit edildi.

KUYUMCU HIRSIZLIKLARIYLA DA BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

Polis, şüphelilerin Bahçelievler ve Kadıköy'deki kuyumcu hırsızlığı teşebbüsleri ile Kağıthane'de 19 Ocak'ta gerçekleşen 400 gram altın ziynet eşyası hırsızlığı olayına da karıştıklarını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

