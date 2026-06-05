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Giriş Tarihi: 5.06.2026 08:21 Son Güncelleme: 5.06.2026 08:22

İstanbul'da eş zamanlı göçmen kaçakçılığı ve sahte belge operasyonu: 18 gözaltı

İkamet izni başvurularında kullanılan noter taahhütnamelerini usulsüz şekilde temin eden ve yabancı uyruklu kişilerin ülkemize yasa dışı yollarla ve sahte belgelerle giriş yapmalarını sağlayan 18 kişilik şebeke operasyonla çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da eş zamanlı göçmen kaçakçılığı ve sahte belge operasyonu: 18 gözaltı
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; yabancı uyruklu bazı kişilerin yasal olmayan yollardan ülkemize giriş yaptıklarını tespit etti. Olayla bağlantılı olan 18 kişi tespit edildi. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu şebekeye operasyon düzenledi.

İkamet izni başvurularında kullanılan noter taahhütnamelerini usulsüz şekilde temin eden ve yabancı uyruklu kişilerin ülkemize yasa dışı yollarla ve sahte belgelerle giriş yapmalarını sağlayan 18 kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçları kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler neticesinde; usulsüz şekilde temin edildiği tespit edilen ikamet izinleri bulunan yabancı uyruklu kişiler de tek tek tespit edildi ve haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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İstanbul'da eş zamanlı göçmen kaçakçılığı ve sahte belge operasyonu: 18 gözaltı
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