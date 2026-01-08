İstanbul’da evlat dehşeti! Kahvaltıda tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay, 2 Ocak günü Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R. T. , sabah kahvaltısında babasıyla tartıştı. Annesinin olmadığı evde babası Mustafa Tunç ile tartışan R.T. mutfakta eline geçirdiği meyve bıçağıyla babasına saldırdı. R. T. babasını defalarca bıçakladı. Baba kanlar içinde yere yığılırken, yaşanan gürültü üzerine komşular durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDI

Gelen ihbar üzerine Bağcılar İlçe Emniyet ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte hızla olay yerine gitti. R. T. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan baba Mustafa Tunç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Herhangi bir suç kaydı ve karşılıklı bir şikâyet başvurusu bulunmayan R.T.nin, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

İLAÇLARINI ALMAMIŞ

Akrabalarından alınan bilgilere göre, şüphelinin birkaç gündür psikolojik ilaçlarını almadığı belirtildi. R. T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.