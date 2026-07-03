İstanbul’da evleri mesken tutan 3 kadın soyguncu çalıntı mallarla birlikte takside yakalandı

İstanbul'da Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen soruşturmada, milyonlarca liralık ziynet eşyası, nakit para ve çek çaldıkları belirlenen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

KADINLARDAN BİRİNİN TAM 238 SUÇ KAYDI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili yürüttükleri saha ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmalarda, Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen 47 suç kaydı bulunan Ela C. ile Beylikdüzü ve Bakırköy'deki evlerden milyonlarca liralık ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlenen 238 suç kaydı bulunan, hakkında 24 aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç. ile 40 suç kaydı bulunan, hakkında 18 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülseren Ç.'nin peşine düşüldü.

TAKSİDE YAKALANDILAR

Azılı hırsızlar, 1 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdikleri son hırsızlık olayının ardından kaçtıkları ticari taksi içerisinde Avcılar Haramidere bağlantı yolunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çalınan nakit paralar ile yaklaşık 1 milyon lira değerindeki çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.