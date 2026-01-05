İstanbul’da FETÖ operasyonu: Hücre evinde saklanan 4 şüpheli yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün gizli Gaybubet Evleri'ni deşifre etti. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon düzenledi. Haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınma veya tutuklanma ihtimali bulunan, sahte kimlikler kullanan, FETÖ içerisinde "Güvenli Ev" anlamına gelen Gaybubet Evleri'nde saklanan FETÖ üyelerinin yakalanması için dört adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Dört FETÖ firarisi de yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun şekilde başkaları adına kiralanan söz konusu adreslerde ikamet ettikleri, FETÖ'nün gizli haberleşme yazılını ByLock kullanıcısı oldukları, FETÖ'nün sözde sohbet faaliyetlerine katıldıkları, kapatılan FETÖ iltisaklı bazı derneklerde üyelik kayıtları bulunduğu ve FETÖ'nün yine kapatılan bankası Bank Asya'da hesap hareketliliklerinin olduğu belirlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ firarileri gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.