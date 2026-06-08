İstanbul’da film gibi kurtarma operasyonu: Bağcılar’da adam kaçırıp 3 milyon lira fidye istediler

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın zorla alıkonularak yakınlarından para istendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, 3 Haziran günü saat 00.20 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bir iş yerinden çıkan S.K.'nin, iki kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin mağdurun ailesiyle iletişime geçerek, S.K.'yi akrabası İ.K.'nin borcu nedeniyle kaçırdıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelilerin, mağdurun serbest bırakılması karşılığında 3 milyon lira talep ettiği ve aile üyelerini çeşitli tehditlerle baskı altına almaya çalıştığı öğrenildi.

GASP BÜRO OPERASYONLA KURTARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda olaya karışan şüphelilerin kimlikleri ve saklandıkları adres tespit edildi. Büyükçekmece'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonla mağdur kurtarılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet fişek ele geçirildi. Kaçırılan şahıs güvenli şekilde ailesine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.