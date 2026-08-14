İstanbul’da fırtına ve sağanak alarmı! Fırtınadan kopan tabela minibüsün üzerine düştü

İstanbul'da etkisini artırması beklenen poyraz, deniz üzerinde 80 kilometreye kadar çıkacak. Fırtınanın üç gün sürmesi beklenirken, yağış da özellikle Anadolu Yakası'nda görüleceği belirtilmişti. Uzmanlar Marmara'da ulaşımda iptallere ve Karadeniz'de yüksek dalgalara karşı dikkat çekici uyarılarda bulunmuştu. İstanbul'da sıcak kapalı ve nemli bir hava hakim olurken akşam saatlerine doğru bir anda şiddetlenen fırtına nedeniyle Fatih Laleli Caddesi üzerindeki bir işyerinin tabelası yerinden koparak yolda turist taşıyan bir minibüsün ön camına isabet etti. Tabelanın turist minibüsünün ön camına düşmesi ile birlikte araçta bulunanlar korku ve panik yaşadı. Önemli bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda şoför hemen aracı olduğu yerde durdurup yolcuların sağlık durumlarını kontrol etti. Minibüsün ön camine isabet eden tabelanın minibüsün içine isabet etmemesi nedeniyle olası bir facia şans eseri ucuz atlatıldı.

Laleli'de yaşanan bu fırtına kazası ile birlikte uzmanlar poyrazın gün içinde zaman zaman artarak 80 kilometreyi bulmasının beklendiği İstanbul'daki hava durumunu değerlendirirken fırtınanın yalnızca bugünle sınırlı kalmayacağını bir iki gün daha etkili olacağını kaydettiler.

İSTANBUL'DA POYRAZ GİDEREK KUVVETLENECEK

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde rüzgar henüz çok kuvvetli hissedilmemekle birlikte İstanbul'un kuzey ve denize açık kesimlerinde durumun farklı olduğuna dikkat çekildi. Ancak bu değerlerin gün içinde daha da yükselmesi bekleniyor. Uzmanın verdiği bilgilere göre deniz üzerindeki rüzgarın hızı 80 kilometreye kadar çıkabilecek. Bu nedenle özellikle deniz ulaşımında gün içinde aksama yaşanabileceği belirtiliyor. Marmara Denizi'nde feribot seferlerinde iptal veya değişiklik ihtimali bulunuyor.

ANADOLU YAKASINDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul'da rüzgarın yanı sıra yağış da 13-15 Ağustos tarihleri içerisinde görüleceği özellikle öğle saatleri ve sonrasında Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere hafif yağmur ihtimali bulunduğu kaydedildi Akşam saatlerine gelindiğinde ise yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'daki yağışın, Karadeniz'in bazı bölgelerinde görülen çok kuvvetli yağışlar kadar etkili olması beklenmiyor.

Hava sıcaklıkları ise önceki günlere göre daha düşük seyredecek. Kent genelinde en yüksek sıcaklıkların 29-30 derece civarında olması bekleniyor. İstanbul'un kuzey ilçelerinde sıcaklıkların 26-27 derece seviyelerinde kalacağı ifade edildi.

VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN UYARI!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini artırmasının beklendiği Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşacağı, bazı bölgelerde ise hızının 80 kilometre/saat seviyesine çıkabileceği bildirilmişti. Yetkililer, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmasını istedi.

GECE SICAKLIKLARI BUNALTMAYA DEVAM EDECEK

Gündüz sıcaklıklarının bir miktar gerilemesine rağmen İstanbul'da nem etkisini koruyacak. Gece sıcaklıklarının 22-23 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Adil Tek, İstanbul'da son dönemde görülen yüksek sıcaklıkların bir miktar gerilemesine rağmen gecelerin hala bunaltıcı olacağını belirtti. Uzman, bu koşulların devam etmesi nedeniyle "tropikal gece" ve "tropikal gün" şartlarının kentte görülmeye devam edeceğini söyledi.

Önümüzdeki haftalarda sıcaklıkların yeniden yükselmesinin beklendiği ve bu nedenle mevcut serinlemenin uzun süreli bir sıcaklık düşüşü anlamına gelmediği belirtildi.

Meteroloji verilerine göre İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günü şiddetli fırtına ve rüzgarın etkili olacağı zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkacağı hava sıcaklığının ise Cuma ve Cumartesi günü gündüz rüzgarlı ve 28 derece gece ise 23 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör