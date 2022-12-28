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Giriş Tarihi: 29.12.2022

İstanbul’da fuhuş baskını: 57 gözaltı

İstanbul’da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Kadınlar arasında yabancı uyruklu bir dans öğretmeni ile bir animatörün de bulunduğu öğrenildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da fuhuş baskını: 57 gözaltı
İstanbul Büyükçekmece'de pasaportlarına el konulan yabancı uyruklu kadınlara organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 23 Aralık'ta, 36 adrese yapılan baskında 7'si kadın 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlar sırasında şebekenin fuhuş yaptırdığı 24 kadın da kurtarıldı. Bu kadınların 2'sinin Türk, diğerlerinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Kadınlar arasında yabancı uyruklu bir dans öğretmeni ile bir animatörün de bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 16 Türk müşteri ise ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Şebekenin, yabancı kadınları iş ve tatil vaadiyle Türkiye'ye çağırdığı, pasaportlarına el koyduktan sonra fuhuş yapmaya zorladığı belirlendi.

ŞEBEKE ÜYESİ 15 KİŞİ TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler. Şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mağdur konumundaki 22 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildiler.

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İstanbul’da fuhuş baskını: 57 gözaltı
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