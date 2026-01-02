Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! İstanbul'da hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kuvvetli lodos ve fırtına geliyor
Son dakika hava durumu haberi: İstanbul'da kış mevsimi devam ederken yılbaşı sabahı gelen kar vatandaşı sevindirmişti. Meteoroloji Cumartesi ve Pazar günü şiddetli içi rüzgar ile lodos uyarısında bulunuldu. Hafta sonu plan yapanların dikkatli olması gerektiği vurgulanırken özellikle o güne dikkat çekildi. İşte detaylar...

İstanbul'da kış mevsimi etkisini göstermeye devam ediyor. Havaların soğuyup eksi 2 dereceye kadar düşmesi ile birlikte yeni yıl sabahı yaşanan yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kuraklık tehlikesi içerisinde olan İstanbul'da yaşanan sağanak yağmur ile kar sevinç yaşatırken hafta sonu için de lodos ve fırtına uyarısında bulunuldu.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından Cumartesi ve Pazar günü şiddetli rüzgar ile lodos uyarısında bulunuldu. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Cumartesi sabahından itibaren Sıcaklıklar 4 dereceden 17 dereceye kadar yükselirken 60 kilometre saat olarak şiddetli lodos ve rüzgarın etkili olacağı kaydedildi.

