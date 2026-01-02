SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! İstanbul’da hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kuvvetli lodos ve fırtına geliyor

İstanbul'da kış mevsimi etkisini göstermeye devam ediyor. Havaların soğuyup eksi 2 dereceye kadar düşmesi ile birlikte yeni yıl sabahı yaşanan yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kuraklık tehlikesi içerisinde olan İstanbul'da yaşanan sağanak yağmur ile kar sevinç yaşatırken hafta sonu için de lodos ve fırtına uyarısında bulunuldu.
ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILDI
Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından Cumartesi ve Pazar günü şiddetli rüzgar ile lodos uyarısında bulunuldu. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.