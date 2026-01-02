SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! İstanbul’da hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kuvvetli lodos ve fırtına geliyor

İstanbul'da kış mevsimi etkisini göstermeye devam ediyor. Havaların soğuyup eksi 2 dereceye kadar düşmesi ile birlikte yeni yıl sabahı yaşanan yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kuraklık tehlikesi içerisinde olan İstanbul'da yaşanan sağanak yağmur ile kar sevinç yaşatırken hafta sonu için de lodos ve fırtına uyarısında bulunuldu.