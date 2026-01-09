Haberler Yaşam Haberleri İstanbul‘da hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) Marmara Bölgesi için fırtına, Trakya kesimi için şiddetli yağış uyarısında bulundu.Yetkililer vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu konusunda tedbirli olması istendi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde rüzgarın, bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Öte yandan yarın Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağından dolayı vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

