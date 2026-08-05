İstanbul’da Halil Ay Grubundan 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele çalışmaları kapsamında ortak bir operasyona imza attı. Soruşturma kapsamında, Fransa'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Ay'ın yönettiği Ay grubunun başına geçen ve hakkında uluslararası düzeyde arama kararı bulunan Abdurrahman Ay liderliğindeki yapılanmanın gerçekleştirdiği 4 ayrı eylemin aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.





4 AYRI İLÇE, 4 FARKLI EYLEM AYDINLATILDI

Ekiplerin saha ve teknik çalışmaları sonucunda, Abdurrahman Ay'ın yurt dışından talimat vererek eylem yaptırdığı belirlenen örgüt üyelerinin gerçekleştirdiği olaylar tek tek tespit edildi. İncelemelerde; Esenler'de kasten yaralama, Beşiktaş ve Sarıyer'de Ateşe verme, Kağıthane'de ise iş yeri kurşunlama olaylarının aynı suç örgütü tarafından organize edildiği saptandı.





198 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatlarıyla derinleştirilen soruşturmada ekipler, 214 kilometrelik güzergah üzerindeki 198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye taradı. Elde edilen bulgular doğrultusunda kaçış yolları üzerinde kapama ve uygulama noktaları oluşturularak şüpheliler çembere alındı.





OTEL VE ARAÇ OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Saha takibinin ardından 4 Ağustos tarihinde düğmeye basıldı. Çatalca'da faaliyet gösteren bir otele düzenlenen baskında 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bağcılar'da eş zamanlı olarak durdurulan bir araçta 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Ay Grubu üyesi toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 çelik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.