İstanbul’da havai fişek, meşale ve işaret fişeği yasaklandı

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan yazıda, yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, ormanlık alanlardaki insan ve araç hareketliliği ile kasten veya ihmal sonucu çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla ek tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

28 EKİM'E KADAR YASAK

Valilik, daha önce 2026/1 sayılı kararla 8 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasaklamıştı. Yeni kararla bu tedbirlere ilave olarak havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımına da 16 Temmuz-28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasak getirildi.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Valilik yazısında, başta kaymakamlar olmak üzere tüm sorumlu amirlerin konuyu titizlikle takip etmesi, emniyet ve jandarma başta olmak üzere kolluk birimlerince denetimlerin aralıksız sürdürülmesi istendi. Yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

TÜM KURUMLARA GÖNDERİLDİ

Karar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek uygulanması talep edildi.