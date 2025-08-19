Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
Giriş Tarihi: 19.8.2025 21:31

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul genelinde polis ekiplerince helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı. Oluşturulan uygulama noktalarında araçlar detaylı olarak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Oluşturulan uygulama noktalarında durdurdukları araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, sürücülerin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime polis helikopteri de destek verdi.

