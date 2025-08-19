İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Oluşturulan uygulama noktalarında durdurdukları araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, sürücülerin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime polis helikopteri de destek verdi.