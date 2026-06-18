İstanbul’da ihmaller zinciri: Nüfusta akılalmaz olay! 20 yıldır kayıp olarak aranıyordu...

20 YIL ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaptıkları gaiplik başvurusu sırasında abisi Engin Kaya'nın 20 yıl önce öldüğü ortaya çıkan Yıldıray Kaya, yaşanan akıl almaz olayı şu sözlerle anlattı:

"Çekmeköy Madenler'de bu cadde üzerinde kaza oluyor ve abim bu kazada ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Hastanede 3 gün yoğun bakımda kalıyor, yoğun bakımda kaldıktan sonra da vefat ediyor. Vefat ettikten sonra Adli Tıp'a gönderiliyor ve Adli Tıp'ta 24 gün bekletiliyor. Abimin üstünde kimliği de mevcut. O esnada Anadolu yakasında çoğu yere jandarma kolluk kuvvetleri bakıyor. Biz abimin öldüğünü 20 yıl sonra savcılıkta öğreniyoruz. Bize neden hiçbir şey bildirilmedi, evimize neden kimse ulaşmadı, telefonumuzu neden kimse aramadı? Bizim açtığımız gaiplik davasının üzerinde 1 buçuk yıl geçtikten sonra bize oradaki hakim tarafından abimin öldüğü söylendi. 'Çekmeköy'de trafik kazasında ölmüş' dedi. Bizi Numune Hastanesi'ne gönderdi. Numune Hastanesi'nden sonra Adli Tıp'a gittik. Adli Tıp'a gittikten sonra da Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldüğünü öğrendik."

"BİZ BUNUN BİR CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Engin Kaya'nın nüfusta hala sağ gözüktüğünü ve bu nedenle devlet kurumlarında pek çok sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kaya, "Elimizdeki belgelerde jandarma kolluk kuvvetlerinin tutanakları var. Üsküdar Polis Merkezi Karakolu'nun başkomiserinin imzası ve tutanağı var; savcının tutanağı da var. Bu kişi öldükten sonra neden 20 yıldır kütükten düşürülmüyor? 20 yıldır abim kütükte sağ gözüküyor. Devlet kurumlarına gittiğimiz zaman bize diyorlar ki, 'Abiniz sağ, abiniz yaşıyor, abinizi bulun getirin.' Biz nereden bulacağız abimizi? Bizim de 20 yıl sonra haberimiz oluyor. Bu işte bir şaibe var, biz biz bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz ve bu konuyla ilgili gerekli mercilere müracaat ettik ve bu ilgili konuyla biz devamını getirmek istiyoruz. Bizim babadan kalma bir yerimiz vardı. Orayı devlet bize böldüğü için "Abinizi bulun getirin" diyor, kardeşimin üstüne vermek için. E bu da abim de olmadığı için biz de bulamıyoruz. 20 sene olmuş" ifadelerini kullandı.