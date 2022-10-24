İstanbul’da ilaç ve tıbbi malzeme yolsuzluğu operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen çete üyelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin SGK'ya fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri, kendi üzerlerine geçirip kamuyu dolandırdıkları tespit edildi. Türkiye genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere satan ve yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde eden 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 50 kişi yakalandı. Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan 50 şüpheliden 13'ü adli makamlarca serbest bırakıldı. Zanlılardan 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.