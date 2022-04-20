İstanbul’da ilginç olay: ’Asalı büyücü’yü tuttuğu öne sürülen kişi konuştu

Abdülkadir Taymaz, "İddiaları kabul etmiyoruz. Bu şahıslarla kısa bir süreliğine iş birliğimiz vardı. Sonra anlaşarak ayrıldık. Bunlar herhalde bunu hazmedemediler. Büyü iddialarına gülüyorum. Bizi herkes tanır" dedi. Taymaz, "O saldırgan falan değildir. Tek hatası onun o sırada orada olması. Araba üzerine gidiyor o an vuruyor" diye konuştu.