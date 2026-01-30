İstanbul’da inşaat malzemesi hırsızlığı operasyonu: 19 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul genelinde inşaat şantiyelerinden maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheliler ile alakalı olarak yürütülen soruşturmada kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler sonucu elebaşılığını D.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik bugün 4 ilde toplam 66 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde toplam 19 şüpheli yakalandı. Başsavcılığınca yapılan açıklamada; Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adına soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir. ifadelerine yer verildi.