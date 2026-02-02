Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da inşaat malzemesi hırsızlığı operasyonu! 9 kişi tutuklandı
İstanbul'da inşaat şantiyelerinden maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzeme hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul genelinde inşaat şantiyelerinden maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında elebaşılığını D.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik cuma günü 4 ilde toplam 66 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Yapılan arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde toplam 19 şüpheli yakalanmıştı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 9'u tutuklanırken 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbir uygulanarak serbest bırakıldı.

