İstanbul’da iş insanlarına ‘Sokak hakkı’ adı altında haraç oyunu! 24 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin İstanbul genelindeki iş insanlarını yabancı GSM hatlarından arayıp mesaj göndererek "sokak hakkı" adı altında para cezası kestikleri belirlendi. Şüphelilerin bu kapsamda 16 ayrı suç eylemine karıştığı belirlendi. Toplam 36 şüphelinin yer aldığı soruşturmada, 5 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilirken İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından 24 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör