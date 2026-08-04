İstanbul’da iş insanlarının kabusu oldular: ‘Sokak hakkı’ adı altında haraç oyunu! 23 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip çalışmaları ile kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu elde edilen delillerle, örgüt üyelerinin İstanbul genelindeki iş insanlarını yabancı GSM hatlarından arayıp mesaj göndererek "sokak hakkı" adı altında para cezası kestikleri belirlendi. Şüphelilerin, para vermeyi kabul etmeyen iş insanlarının iş yerlerini kurşunladıkları, ateşe vermeye çalıştıkları, bazı iş yerlerini yağmaladıkları ve bazı iş insanlarını öldürmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bu kapsamda 16 ayrı suç eylemine karıştığı belirlendi.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Toplam 36 şüphelinin yer aldığı soruşturmada, 5 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilirken, 31 şüphelinin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Başsavcılık, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör