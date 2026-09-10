İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu: Piyasa değeri tam 200 milyon TL!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını hiçe sayarak dünyaca ünlü markaların taklitlerini üreten sahtekarlara göz açtırmıyor. Ekiplerin teknik ve fiziksel takibi sonucu Bağcılar ilçesinde tespit edilen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ORİJİNAL KAREKOD TUZAĞI DEŞİFRE OLDU

Şüphelilerin, ürettikleri sahte parfümlerin kutuları üzerine dünyaca ünlü markaların orijinal karekodlarını yerleştirdiği ve ambalajları birebir kopyaladığı öğrenildi. Bu sayede tüketicilerin sorgulama yaptığında ürünleri orijinal sandığı belirlendi.

200 MİLYON TL'LİK SEVKİYAT ÖNLENDİ

İmalathanelerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan devasa sevkiyat engellendi. Operasyonda, 195.406 adet dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm, 400 litre parfüm esansı, bin 700 adet boş parfüm şişesi, 1 adet Parfüm dolum makinesi, 1 adet Kapak takma makinesi ve çok sayıda dolum, üretim ve ambalaj malzemesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen dev sahtecilik stoğu Maslak'taki İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi.