Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon gerçekleştirdi.
4 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Yürütülen soruşturma çerçevesinde Küçükçekmece'de bir araca yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kapalı kasa kamyonete yapılan baskında, kolilere istiflenmiş 4 milyon 125 bin dolu makaron ele geçirildi.
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi | Video
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Gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesi alınması için şubeye götürüldü. Zanlı hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.