4 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Küçükçekmece'de bir araca yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kapalı kasa kamyonete yapılan baskında, kolilere istiflenmiş 4 milyon 125 bin dolu makaron ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi | Video

1 GÖZALTI

Gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesi alınması için şubeye götürüldü. Zanlı hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör