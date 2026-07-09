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Giriş Tarihi: 9.07.2026 16:48

İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi!

İstanbul’da polis ekiplerinin bir kamyonete düzenlediği tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 milyon 125 bin makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA Yaşam
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi!
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

4 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Küçükçekmece'de bir araca yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kapalı kasa kamyonete yapılan baskında, kolilere istiflenmiş 4 milyon 125 bin dolu makaron ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi | Video

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Gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesi alınması için şubeye götürüldü. Zanlı hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜÇÜKÇEKMECE

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İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi!
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