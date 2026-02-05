Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kaçak silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 5.02.2026 10:28 Son Güncelleme: 5.02.2026 10:42

İstanbul'da kaçak silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İHA
İstanbul’da kaçak silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
  • ABONE OL

Sultangazi ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen 3 ev ve 1 iş yeri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre takibe alındı. Yasa dışı silah ticareti ile ilgili ilçede iz süren polis, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 ev ve 1 iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Baskında E.K. (59), A.K. (40) ve F.K. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 962 mermi ve 30 mermi çekirdeği, 25 kartuş ile A.K.'nin adresinde 3,55 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. serbest bırakılırken, E.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. F.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da kaçak silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz