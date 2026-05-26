İstanbul’da kadın hırsız çetesi yakayı ele verdi: 6 tutuklama

Kadıköy'de, 13 Mayıs'ta bir eve giren hırsızlar çelik kasa içinde bulunan 6 bin 100 dolar, bin 440 sterlin ve ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Polise başvuran ev sahibi, zararının yaklaşık 4 milyon lira olduğunu belirtti. Olaydan bir gün sonra Ataşehir'de başka bir eve giren aynı şüpheliler 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Aynı şüpheliler 21 Mayıs'ta ise Maltepe'de başka bir eve girip ziynet eşyaları ile değerli kol saatini çaldı.