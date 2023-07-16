İstanbul’da kahreden olay: Genç polis Alp Efe Bekit şehit oldu!

"ACIMIZ BÜYÜKTÜR"

Aktaş, "Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevî mertebedir. Şehitlik, Hakk'a yürümenin en güzel şeklidir. İlayi Kelimetullah için çıkılan kutlu bir yolculuğun şerefle noktalanmasıdır. Bu vuslat, bir mümin için ancak özlem duyulan bir yürüyüştür. Bu yürüyüş, imtihanlarla dolu bir hayattan ebedî nimet ve saadetlerle dolu gerçek bir hayata geçiş yolculuğudur. Şehidimizin Değerli Ailesi; Bugün; yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür! Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve Milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen Aziz şehidimizi, hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit polis memuru kardeşimiz Alp Efe Bekit, başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." diye konuştu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan şüpheli O.B. 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.