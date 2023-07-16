İstanbul’da kahreden olay: Genç polis Alp Efe Bekit şehit oldu!

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, İmrahor Caddesi üzerinde denetim yaparken, Osman Boyra'nın kullandığı motosiklet, durmayarak polis memuru 35 yaşındaki Alp Efe Bekit'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru ve motosiklet sürücüsü savruldu. Meslektaşlarının haber vermesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alp Efe Bekit, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar ve ciddi şekilde yaralanma olan Bekit, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Polis memurunun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polisin babasının da emekli bir özel harekat polis olduğu belirtildi.
SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI
Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında 'kasten yaralama, dur ihtarına uymama ve görevli memura mukavemet' suçlarından işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
TÖREN DÜZENLENDİ
İşlemlerinin ardından Alp Efe Bekit'in cenazesi tören için İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile meslektaşları katıldı. Şehit polisin emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit ile annesi Hülya, eşi Ezgi güçlükle ayakta durdu. Acılı aileye polis ekipleri eşlik etti. Törenin ardından cenaze toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.
8 YILLIK POLİSTİ
20015 yılında Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra İstanbul Koruma Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan Alp Efe Bekit'in 8 yıllık polis olduğu ve 24 Şubat 2023 tarihinde Kağıthane İlçe emniyet Müdürlüğü kadrosuna geçtiği öğrenildi.
"İNANÇLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "15 Temmuz 2023 günü saat 18.30 sıralarında Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Alp Efe Bekit Kâğıthane ilçesi Merkez mahallesi imrahor caddesi üzerinde yapılan sabit motosiklet uygulaması esnasında dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Motosiklet sürücü olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmış, adli tahkikat devam etmektedir. 2015 yılında teşkilatımıza katılan Şehidimiz, 8 yılı aşkın bir süredir ilimizin dört bir yanında, Teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarı ile görev yapmıştır. Evli olan Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Polis Teşkilatı olarak; ülkemizin huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal emniyetinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin, görev yaparken, milli menfaatlerimizi her şeyin üzerinde tutarak, Türkiye Cumhuriyetinin ve Milletimizin Polisi olmayı daima aynı inanç ve azimle sürdüreceğiz" dedi.
"ACIMIZ BÜYÜKTÜR"
Aktaş, "Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevî mertebedir. Şehitlik, Hakk'a yürümenin en güzel şeklidir. İlayi Kelimetullah için çıkılan kutlu bir yolculuğun şerefle noktalanmasıdır. Bu vuslat, bir mümin için ancak özlem duyulan bir yürüyüştür. Bu yürüyüş, imtihanlarla dolu bir hayattan ebedî nimet ve saadetlerle dolu gerçek bir hayata geçiş yolculuğudur. Şehidimizin Değerli Ailesi; Bugün; yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür! Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve Milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen Aziz şehidimizi, hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit polis memuru kardeşimiz Alp Efe Bekit, başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." diye konuştu.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Öte yandan şüpheli O.B. 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.