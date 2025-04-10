İstanbul’da kan donduran cinayet! Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Dehşet veren olay Çatalca'da meydana geldi.27 yaşındaki Sinem Çeşim adlı genç kız bir süredir ilişki yaşadığı erkek arkadaşından ayrılmak istedi. İddiaya göre ikili bu konuyu konuşmak üzere Çatalca'da buluştu. İkili arasında çıkan kavgada erkek arkadaşı genç kadını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Öldürülen genç kadın memleketinde toprağa verildi.