İstanbul’da kan donduran olay! Doktorun ilaç uyarısı ile eve gitti...





Sonra yemeği çöpe attılar. Doktor kız kardeşini aramış. 'İlaçları almaya gelmedi bir bakın' demiş. Kız kardeşi gidip bakmış bu olay ortaya çıkmış. Bir şeylere sarıp çekyatın altına koymuşlar. Kaçtıklarına dair ne bilgimiz yok.