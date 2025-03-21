İstanbul’da kapalı yollar listesi: 21-22 Mart itibarıyla hangi yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul'da trafiği kapalı yollar İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Bu güzergahlar cuma ve cumartesi günü saat 14'e kadar kapalı olacak. Sürücüler ve yayalar trafiğe kapalı yollar listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 21-22 Mart İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte, alternatif güzergahlar.