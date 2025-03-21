İstanbul’da kapalı yollar listesi: 21-22 Mart itibarıyla hangi yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul'da trafiği kapalı yollar İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Bu güzergahlar cuma ve cumartesi günü saat 14'e kadar kapalı olacak. Sürücüler ve yayalar trafiğe kapalı yollar listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 21-22 Mart İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte, alternatif güzergahlar.
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 21-22 MART 2025 (14.00 İTİBARİYLE)
- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.