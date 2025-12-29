Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da Kar Nöbeti Başladı! Kar ne zaman yağacak? İşte yılbaşında beklenen hava durumu tahminleri
Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:14

İstanbul'da Kar Nöbeti Başladı! Kar ne zaman yağacak? İşte yılbaşında beklenen hava durumu tahminleri

İstanbul'da dondurucu soğuklar kapıya dayandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkemize giren soğuk hava dalgası megakenti etkisi altına alıyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği "Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusu yanıtını buldu. Uzmanlar, 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak sabahı için kar ihtimalinin yüzdesi oldukça yükseldi. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı.

İstanbul’da Kar Nöbeti Başladı! Kar ne zaman yağacak? İşte yılbaşında beklenen hava durumu tahminleri
  • ABONE OL

İstanbul, 2026 yılına kışın gerçek yüzüyle girmeye hazırlanıyor. Haftalardır süren mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, yerini Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen sert rüzgarlara bırakıyor. Meteoroloji danışmanlarının paylaştığı verilere göre; İstanbul'un yüksek kesimlerinde lapa lapa, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışlar olabilir. İşte yılbaşında beklenen İstanbul'da hava durumu:

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Hava tahmin modellerine göre İstanbul'un kar takvimi şu şekilde ilerleyecek:

31 Aralık Çarşamba Akşamı: Akşam saatlerinde poyraz fırtınasıyla birlikte hissedilen sıcaklık -düşecek. Yağışlar ilk olarak Çamlıca, Aydos ve Beykoz gibi yüksek noktalarda kara dönüşecek.

Gece Yarısı (Geri Sayım): Saatler 00:00'ı gösterdiğinde şehir genelinde kar geçişleri bekleniyor. Uzmanlar, bu saatlerde görsel bir kar şöleninin yaşanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu vurguluyor.

1 Ocak Perşembe: Yeni yılın ilk günü İstanbul güne kar yağışıyla başlayacak. Öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen karla karışık yağışın, özellikle Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde örtü bırakabileceği tahmin ediliyor.

İLÇELERE GÖRE KAR TAHMİNLERİ

Yüksek Kesimler (Beykoz, Şile, Çekmeköy): Yoğun kar yağışı ve beyaz örtü bekleniyor.

Merkez İlçeler (Beşiktaş, Şişli, Kadıköy): Karla karışık yağmur ve yer yer sulu kar geçişleri.

Boğaz Hattı: Kuvvetli rüzgarla birlikte savrulan kar yağışı.

İSTANBUL YILBAŞI HAVA DURUMU TABLOSU

Zaman Dilimi Gökyüzü Durumu Sıcaklık Düşük En Yüksek
29 Aralık 2025 Çok Bulutlu 2 7
30 Aralık 2025 Yağmurlu 5 13
31 Aralık 2025 Çok Bulutlu 3 5
1 Ocak 2026 Parçalı Bulutlu -1 6

Hava durumu değerlendirmelerine göre kar yağışının 31 Aralık gecesi ile 1 Ocak sabahı kendini göstermesi bekleniyor. Buna göre Megakent sakinleir yeni yılı karla karşılayabilir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da Kar Nöbeti Başladı! Kar ne zaman yağacak? İşte yılbaşında beklenen hava durumu tahminleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz