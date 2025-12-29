İstanbul’da Kar Nöbeti Başladı! Kar ne zaman yağacak? İşte yılbaşında beklenen hava durumu tahminleri

İstanbul, 2026 yılına kışın gerçek yüzüyle girmeye hazırlanıyor. Haftalardır süren mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, yerini Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen sert rüzgarlara bırakıyor. Meteoroloji danışmanlarının paylaştığı verilere göre; İstanbul'un yüksek kesimlerinde lapa lapa, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışlar olabilir. İşte yılbaşında beklenen İstanbul'da hava durumu:
Hava tahmin modellerine göre İstanbul'un kar takvimi şu şekilde ilerleyecek:
31 Aralık Çarşamba Akşamı: Akşam saatlerinde poyraz fırtınasıyla birlikte hissedilen sıcaklık -düşecek. Yağışlar ilk olarak Çamlıca, Aydos ve Beykoz gibi yüksek noktalarda kara dönüşecek.
Gece Yarısı (Geri Sayım): Saatler 00:00'ı gösterdiğinde şehir genelinde kar geçişleri bekleniyor. Uzmanlar, bu saatlerde görsel bir kar şöleninin yaşanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu vurguluyor.
1 Ocak Perşembe: Yeni yılın ilk günü İstanbul güne kar yağışıyla başlayacak. Öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen karla karışık yağışın, özellikle Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde örtü bırakabileceği tahmin ediliyor.
|Zaman Dilimi
|Gökyüzü Durumu
|Sıcaklık Düşük
|En Yüksek
|29 Aralık 2025
|Çok Bulutlu
|2
|7
|30 Aralık 2025
|Yağmurlu
|5
|13
|31 Aralık 2025
|Çok Bulutlu
|3
|5
|1 Ocak 2026
|Parçalı Bulutlu
|-1
|6
Hava durumu değerlendirmelerine göre kar yağışının 31 Aralık gecesi ile 1 Ocak sabahı kendini göstermesi bekleniyor. Buna göre Megakent sakinleir yeni yılı karla karşılayabilir.