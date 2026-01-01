İstanbul’da kar yağışı başladı: Çocuklar karın tadını çıkardı

İstanbul'da özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle çocuklar doyasıya eğlenirken Beykoz'da kayan bir otomobil dereye uçtu. 3 kişi yaralandı. İstanbul genelinde dün gece bir süre etkili olan kar yağışı öğle saatlerinde tekrar yağmaya başladı. Yağan karın tadını çıkaran çocuklar kardan adam yaptı, kar topu oynadı. Karda kaydı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anların tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Kar yağışı ile birlikte Beykoz Çavuşbaşı'nda içinde 3 kişinin olduğu otomobil, kayarak dereye uçtu. Yan yatan otomobilin sürücüsü S.K. ile 2 arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Beykoz'un Riva Mahallesi'nde de kar yağışı sonrasında kış lastiği olmayan sürücüler yolda kaldı. Belediye ekipleri yoldaki karı kürüyerek yolu temizlerken sürücüler de kurtarıldı.