İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim tarih verdi: ’Yeni sistem perşembe günü geliyor’

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ KUVVETLİ KAR SAĞANAĞI!

İstanbul genelinde sabah saatlerinde 1 derece ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 5 dereceye kadar çıkacak. Ancak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Akşamdan itibaren kar yağışının yerini karla karışık yağmura bırakacağı tahmin ediliyor.