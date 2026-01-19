İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim tarih verdi: ’Yeni sistem perşembe günü geliyor’

İstanbul, yeni haftanın ilk gününde beyaz örtüyle tanıştı. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı durma noktasına getirdi.
UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ KUVVETLİ KAR SAĞANAĞI!
İstanbul genelinde sabah saatlerinde 1 derece ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 5 dereceye kadar çıkacak. Ancak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Akşamdan itibaren kar yağışının yerini karla karışık yağmura bırakacağı tahmin ediliyor.
TRAFİKTE SON DURUM: MOTOSİKLET VE AĞIR TAŞIT YASAĞI
Kar yağışıyla birlikte İstanbul Valiliği hızlı bir karar alarak; ağır taşıtların ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Okulların tatil olmasına rağmen ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlemleniyor.
UZMAN İSİM ADİL TEK AÇIKLADI: YENİ SİSTEM PERŞEMBE GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, mevcut kar sisteminin İstanbul için kısa süreli olduğunu belirtti.
KAR NE ZAMAN GİDİYOR?
Yağışlı kütle bugün gün içerisinde doğuya doğru hareket edecek. Yarın yağış İstanbul'u terk ederek Doğu Karadeniz'e kayacak.
PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!
Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem, Perşembe günü önce Ege'yi ardından İstanbul'u etkisi altına alacak. Ancak bu sistem kar değil, sağanak yağmur getirecek.
ŞUBAT AYINDA KAR VAR MI?
Uzun vadeli tahminlere göre, ay sonuna kadar yeni bir kar yağışı beklenmiyor. Şubat ayında ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
BARAJLARDAKİ SON DURUM ALARM VERİYOR!
Kar yağışı barajlar için umut olsa da Adil Tek acı tabloyu paylaştı. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı şu an %23-24 seviyelerinde. Yağışların olumlu katkı sağladığı ancak su yönetiminde tasarrufun hala hayati önem taşıdığı vurgulandı.