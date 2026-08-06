İstanbul’da karaborsadan bilet satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu maçında karaborsa operasyonu yaptı. Gişe satış fiyatı 3 bin 550 lira olan müsabaka biletlerini 8 bin 500 liraya taraftarlara satmaya çalışan iki kişi, İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Cep telefonlarına incelenmek üzere el konulan E.Y. ve A.A. isimli iki karaborsacı yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 2'si de tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör