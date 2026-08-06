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Giriş Tarihi: 6.08.2026 19:56

İstanbul'da karaborsadan bilet satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Gişe satış fiyatı 3 bin 550 lira olan Fenerbahçe - Sturm Graz maçı biletlerini 8 bin 500 liraya satmaya çalışan iki karaborsacı, İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da karaborsadan bilet satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu maçında karaborsa operasyonu yaptı. Gişe satış fiyatı 3 bin 550 lira olan müsabaka biletlerini 8 bin 500 liraya taraftarlara satmaya çalışan iki kişi, İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Cep telefonlarına incelenmek üzere el konulan E.Y. ve A.A. isimli iki karaborsacı yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 2'si de tutuklandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL EMNİYETİ

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İstanbul'da karaborsadan bilet satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
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