İstanbul’da kendini hakim olarak tanıtarak savcılarla görüşmeye çalışan kişi tutuklandı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yapan A.E. isimli kişi iddiaya göre Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na giderek Cumhuriyet Savcılarıyla görüşmek istedi. Kendisini hakim olarak tanıtan A.E.'nin şüpheli davranışlarını fark eden yazı işleri müdürü, adliyenin güvenliğinden sorumlu ekibe ihbarda bulundu.

İHRAÇ EDİLDİĞİ ANCAK HALA HAKİM İZLENİMİ OLUŞTURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine yapılan incelemede kimliği tespit edilen A.E.'nin, hakkında 'şüpheli' sıfatıyla soruşturma yürütülen ve adliyeye birlikte geldiği O.B. Hakkındaki mevcut dosyanın akıbetine ilişkin Cumhuriyet Savcılarıyla görüşmeye çalıştığı, aslında 2019 yılında hakimlik mesleğinden ihraç edildiği, gerçek bir hakime ait resmi kimlik kartını kullanarak hala görev yapan hakim izlenimi oluşturduğu ve kamu görevlileri nezdinde resmi sıfatını kullanarak çeşitli görüşmeler gerçekleştirmeye çalıştığı öğrenildi.

BAŞKA BİR HAKİME AİT BULDUĞU KARTI KULLANMIŞ

Konuya ilişkin ifadesi alınan A.E., gerçek hakim E.Ş.'ye ait kimlik kartını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin otoparkında bulduğunu, kartın sahibi hakimi tanıdığını, hatta kartı bulduğu gün hakimin bulunduğu daireyi ziyaret ettiğini ancak kartı hırsızlamadığını, tesadüfen yerde bulduğunu, O.B.'nin soruşturma dosyası nedeniyle Cumhuriyet Savcılarıyla görüşmeye çalıştığını söylediği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli A.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'nüfuz ticareti' suçundan tutuklandı.