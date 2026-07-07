İstanbul’da kene ve özellikle Asya kaplan’ı gibi sineklere karşı etkin mücadele başlatıldı

İstanbul'un ilçe belediyelerinden özellikle Şişli Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi yaz aylarında artan ve halk sağlığını da tehdit eden kene, sinek gibi haşerelere karşı dere yatakları, parklar, mezarlıklar ve çöp alanları başta olmak üzere tüm riskli alanlarda etkin bir mücadele başlattı. Bu kapsamda Şişli Belediyesi'nde ekipler, ilçenin 25 mahallesinde yılın ilk 6 ayında toplam 42 bin 890 kez ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sivrisinek, karasinek, kene, fare, hamam böceği ve benzeri zararlıların halk ve çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

ASYA KAPLAN SİVRİ SİNEĞİYLE MÜCADELE BAŞLATILDI ÜREME KAYNAKLARINA KARŞI ÖZEL CİHAZLARLA ÇALIŞILIYOR

İstanbul'da yayılan istilacı "Asya kaplan sivrisineği"ne (Aedes albopictus) karşı İstanbul genelinde özel araçlar ve biyosidal yöntemlerle eylem planları başlatıldı. Geniş sulak alanlarda dron destekli ilaçlama yürütülürken, yerel yönetimler tespit edilemeyen üreme kaynakları için özel cihazlarla çalışıyor.

SAĞLIK AÇISINDAN CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Asya kaplan sivrisineği, sağlık açısından potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. Dengue, Chikungunya, sarı humma veya Batı Nil virüsü gibi ciddi hastalıklara yol açabilen tropikal virüsleri bulaştırabilir. Şu anda ülkemizde bu sivrisineğin ısırmasıyla bulaşıcı bir hastalığa yakalanma riski henüz düşüktür. Ancak bu istilacı tür ne kadar yayılırsa, risk de o kadar artar. Özellikle yaz aylarında vatandaşların park, yeşil alanlar, cadde ve sokaklardan sağlıklı, güvenli ve konforlu şekilde faydalanması için etkin bir mücadele yürütülürken, 3 ayrı ekip gece gündüz sahada görev yapıyor.

42 BİN 890 KEZ İLAÇLAMA YAPILDI

Başta çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, mezarlıklar, yeşil alanlar olmak üzere riskli bölgelerde kene, sinek ile larva mücadelesi yürütülüyor. Haşerelerin üreme noktası olan çöp konteynerleri ve rögar kapakları da sürekli olarak dezenfekte edilerek, ilaçlanıyor. Şişli'de 1 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında 42 bin 890 kez ilaçlama yapıldı. Ayrıca ilçede bulunan ibadethaneler ve kamu kurumlarında da 143'ü dezenfeksiyon olmak üzere toplam 646 işlem gerçekleştirildi.

ULV TEKNOLOJİSİ İLE GECE MESAİSİ

Sokak aralarındaki çalışmalarda ise modern, çevreye ve halk sağlığına zarar vermeyen ULV (Ultra Low Volume - Son Derece Düşük Hacim) teknolojisine sahip araç üstü cihazlar kullanılıyor. İlacın çok ince parçacıklar halinde geniş alanlara yayılmasını sağlayan bu yöntemle, sineklerin en aktif olduğu akşam ve gece saatlerinde periyodik olarak ilaçlama yapılıyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör