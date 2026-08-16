İstanbul’da kentsel dönüşüm için kritik eşik! Bakan Kurum duyurdu: Sayı 1 milyona ulaştı

İSTANBUL'DA 291 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜ SÜRÜYOR

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığının, kurulduğu 2012'den bu yana Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürüttüğü belirtildi.

Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının iki kentsel dönüşüm projesinden birini deprem tehdidiyle karşı karşıya olan İstanbul'da hayata geçirdiği aktarılarak, "İstanbul'da 2012'den bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentte 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor." bilgisine yer verildi.