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Giriş Tarihi: 24.06.2026 01:49

İstanbul'da kiracı dehşeti! Ev sahibini göğsünden bıçakladı

Kartal'da kiracısı C.D. (25) tarafından göğsünden bıçaklanan Niyazi Tanyeli (61) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
İstanbul’da kiracı dehşeti! Ev sahibini göğsünden bıçakladı
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Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D, Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli C.D'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

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#KARTAL #İSTANBUL

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İstanbul'da kiracı dehşeti! Ev sahibini göğsünden bıçakladı
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