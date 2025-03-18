İstanbul’da kocaya ayakkabı bağcıklı işkence: Kadının ailesi ikiliyi gizli gizli izlemiş!

Pendik'te 18 Ağustos 2023 günü yaşanan olayda iddialara göre, evli olan ancak bir süredir ayrı yaşayan Cesim U.(32) ve Hanife U.(42), buluşmak üzere randevulaştı. Ancak Hanife U., görüşmeye yalnız gitmek yerine kardeşleri Fatma A.(43), Murat A.(40) ve yeğeni Batuhan A.(25) ile birlikte gitti. Hanife'nin yakınları, görüşmeyi uzaktan takip etti.
AYAKKABI BAĞCIKLARINI BAĞLAYIP DARP ETTİLER
Buluşma sırasında, Cesim U.'ya ait bir telefonun iadesi meselesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Seslerin yükselmesi üzerine Fatma, Murat ve Batuhan A. da olaya dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda, Cesim U., iddiaya göre karısının akrabaları tarafından ayakkabıları bağcıkla bağlanarak tekme ve yumruklarla darp edildi.
KEMİKLERİNİ KIRACAK KADAR
Bunun üzerine kanlar içinde yere yığılan Cesim U., savcılığa başvurarak karısı ve akrabalarından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp raporuna göre Cesim U.'nun, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralanarak orta derece 2. kemik kırığı tespit edildiği belirtildi.
BAĞCIKLI SALDIRIYA KARŞI BIÇAKLI YARALAMA
Olay sırasında müşteki şüpheli Murat A.'nın, Cesim U.'ya hakaret ettiği, bunun üzerine Cesim U.'nun da emanete kayıtlı bıçakla Murat A.'yı yaraladığı, Adli Tıp raporunda, Murat A.'nın ise aldığı yaranın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde olduğu kaydedildi.
AİLECEK DAVALIK OLDULAR
Savcılık hazırladığı iddianamede şüpheliler Fatma A., Hanife A. ve Batuhan A.'nın "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsini isterken müşteki şüpheli Murat A.'nın "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar, müşteki şüpheli Cesim U.'nun ise "basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılık ayrıca, olay sırasında kullanılan bıçağın zoralımına (müsaderesine) ve bağcığın iadesine karar verilmesini talep etti.