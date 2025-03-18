İstanbul’da kocaya ayakkabı bağcıklı işkence: Kadının ailesi ikiliyi gizli gizli izlemiş!

Pendik'te 18 Ağustos 2023 günü yaşanan olayda iddialara göre, evli olan ancak bir süredir ayrı yaşayan Cesim U.(32) ve Hanife U.(42), buluşmak üzere randevulaştı. Ancak Hanife U., görüşmeye yalnız gitmek yerine kardeşleri Fatma A.(43), Murat A.(40) ve yeğeni Batuhan A.(25) ile birlikte gitti. Hanife'nin yakınları, görüşmeyi uzaktan takip etti.