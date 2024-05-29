İstanbul’da köprüler Azerbaycan’ın renkleri ile donatıldı

İstanbul'da köprüler, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü nedeniyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü kutlarken, İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin fotoğraflarını "Bu gece İstanbul başka güzel… Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Can Azerbaycan'ın renkleri ile donatıldı. Azerbaycan'ın Müstakillik Günü kutlu olsun'' notuyla paylaştı.