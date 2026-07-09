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İstanbul’da korku dolu anlar! İETT otobüsü kabusu yaşattı: Yayayı otobüs ve araç arasında sıkıştırdı!
Giriş Tarihi: 9.07.2026 10:52
İstanbul’da korku dolu anlar! İETT otobüsü kabusu yaşattı: Yayayı otobüs ve araç arasında sıkıştırdı!
İstanbul Mecidiyeköy'de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Seyir halinde olan İETT otobüsü yol kenarında otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Yayanın otobüs ile otomobilin arasında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken talihsiz adam yaralandı. İşte detaylar…
Kaza, dün öğlen saatlerinde Şişli Karkuyusu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İETT'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı. İki araç arasında sürüklenen talihsiz adam hafif şekilde yaralandı.
PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Adama çevredekiler müdahale ederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, adamın seyir halindeki otobüsle park halinde bulunan otomobilin arasında kaldığı anlar yer aldı.