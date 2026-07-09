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Giriş Tarihi: 9.07.2026 10:52

İstanbul’da korku dolu anlar! İETT otobüsü kabusu yaşattı: Yayayı otobüs ve araç arasında sıkıştırdı!

İstanbul Mecidiyeköy'de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Seyir halinde olan İETT otobüsü yol kenarında otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Yayanın otobüs ile otomobilin arasında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken talihsiz adam yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
İstanbul’da korku dolu anlar! İETT otobüsü kabusu yaşattı: Yayayı otobüs ve araç arasında sıkıştırdı!
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Kaza, dün öğlen saatlerinde Şişli Karkuyusu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İETT'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı. İki araç arasında sürüklenen talihsiz adam hafif şekilde yaralandı.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Adama çevredekiler müdahale ederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, adamın seyir halindeki otobüsle park halinde bulunan otomobilin arasında kaldığı anlar yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İETT #İSTANBUL #ŞİŞLİ

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İstanbul’da korku dolu anlar! İETT otobüsü kabusu yaşattı: Yayayı otobüs ve araç arasında sıkıştırdı!
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