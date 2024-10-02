İstanbul’da korkunç cinayet: Önce dövdüler sonra elektrik verdiler! Otopside...

ÖNCE DÖVÜP SONRA ELEKTRİK VERMİŞLER

Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste olayı anlatan kadın şüpheli E.T., "Daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden kavgalar oluyordu. Ben de bu evde kalıyordum. Olay günü ben gece dışardaydım. Sabaha karşı eve geldiğimde onların Yaşar Karakaş'ı darbettiklerini ve elektrik verdiklerini gördüm. Hemen polise haber verdim" dedi. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren diğer şüpheliler ise kavga ettiklerini doğruladı.Şüphelilerin cinayetle ilgili birbirlerini suçladıkları öğrenildi.