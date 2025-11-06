İstanbul’da korkunç olay: Kocasına kızgın yağ döktü! 13 gün yaşam savaşı veren adam öldü

'BANA GÜN YÜZÜ GÖSTERMEDİ'

Adam yaralamadan gözaltına alınan Zeynep G.'ye, eşi öldüğü için 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla işlem yapıldı. Kan donduran ifadesinde Zeynep G., "25 yıllık evliyiz. Bir gün gün yüzü görmedim. Evliliğimizin ilk yıllarından beri beni darp ediyordu. Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Çocuklarım için yıllarca katlandım. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı" dedi. İki çocuk annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.